黎巴嫩看守能源部長雷蒙·加哈爾（Raymond Ghajar）周二表示，除非獲得更多資金，否則黎巴嫩的發電經費到3月底就會耗盡，到時國家的發電廠就無法運作。

路透社報導，黎巴嫩是全世界電力穩定性最差的國家之一，經濟上面臨債務累累引發的貨幣貶值，再加上該國本來發電系統就很薄弱，還多半是柴油發電廠，不管是民生用電還是企業，每天都面臨數小時的斷電，迫使許多人改購私人發電機。

加哈爾代理部長說：「已向總統、看守總理和議會要求，儘快批准1.5兆黎巴嫩鎊（約9.96億美元）的緊急貸款，以購買更多燃料。」

加哈爾本月早些時候表示，黎巴嫩通常只能維持幾個月的發電燃料，因為更多的儲備成本太高。

黎巴嫩面臨自1975~1990年內戰結束以來最大的金融危機，造成了貨幣崩潰，黎巴嫩鎊兌美元已貶值了80％。在金融危機之前1美元：1,500黎巴嫩鎊，如今貶值成1美元：9,000黎巴嫩鎊。

去年8月4日，貝魯特港口發生肥料大爆炸事件，之後哈桑·迪亞布總理（Hassan Diab）和他的內閣在總辭，然而新政府也遲遲無法組成，也沒人願意接，加哈爾就是以看守能源部長的身分持續在位子上。這是因為黎巴嫩政壇未能就組建新政府達成共識，這種政治不穩也連帶影響黎巴嫩的施政能力。比如能源部目前處於看守狀態，因此內閣無法舉行會議來批准預算。

(中時新聞網)