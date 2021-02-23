立法院修憲委員會將在本會期啟動審議，中廣董事長趙少康也提出幾項國政建議，包括將總統制改為議會內閣制，他還表示，若他2024年當選總統，會在第一年就推動內閣制。對此，前立委林濁水認為，趙少康講的既肯定，時間又具體，應該大力給予肯定。

趙少康今（23）日接受媒體聯訪時表示，民主政治最重要的就是制衡，制衡靠制度，他並指出，蔡英文任期剩三年，且不可能再連任，為什麼不在這時候推動內閣制呢？這樣蔡英文也可以留下好名聲。他還細數內閣制的好處，建議蔡總統落實內閣制，立法院在修憲，相信國民黨不會反對內閣制，民進黨只要支持就可推動了。

若蔡總統不推動內閣制，趙少康則說，未來他參選2024年總統大選若當選，第一年就會推動內閣制，會把跟總統一起參選的立委，會用推動修憲內閣制的委員來競選，然後訴諸選民，看選民認不認同。

對此，林濁水今在臉書上表示，要選總統的趙少康終於提出非常像樣的政見了，講得既肯定，時間又具體，應該大大肯定。

網友們也留言回應，「蔡總統如果先拿去用也是功德一件」、「決策者老是躲在行政院長後面不用出來面對實在很糟糕」、「總統直選，直接民意要搞內閣制恐怕不易」、「都是沈富雄陳文茜等少康幫的建議吧」、「內閣制比較適合台灣現狀」。

「承諾當選總統第一年推議會內閣制」。 要選總統的趙少康終於提出非常像樣的政見了。 講得既肯定，時間又具體。 應該大大肯定。 由林濁水發佈於 2021年2月22日 星期一

(中時新聞網)