這種神展開的八點檔劇情，在現實生活中上演，大陸一名32歲的男子，在網路論壇上吐苦水，表示自己在一家外貿企業上班，與老婆結婚將近5年，但最近開始覺得對老婆的感情越來越淡，最明顯反應在性生活上，以前2天一次，現在一個月還不一定會有一次，期間老婆妹妹到家中借住，想不到男子竟對小姨子產生情愫。

男子在文章中透露，由於工作關係，經常與客戶應酬，場合不外乎就是KTV、三溫暖等地方，雖然經常出入聲色場所，但男子直言從來沒有對不起老婆，但老婆卻開始疑神疑鬼，只要沒接電話、晚點回訊息，就會被瘋狂追問，有一次晚點回家，妻子像審問犯人般，男子大嘆只差沒仔細報告下班後每一分鐘做什麼，但老婆仍舊不相信，只能不斷鬼打牆般的爭吵。

根據外媒報導，男子老婆甚至會在對方下班後，偷偷跟蹤他，感情持續被磨損的夫妻倆，開始變得像陌生人，每天都在反覆猜忌中度過。期間大學剛畢業的小姨子，到夫妻倆家中借住，男子形容小姨子青春活潑、善解人意又體貼，因此逐漸被對方吸引，想不到這份特殊感情也被老婆察覺。

老婆先是有意無意的探聽，想從男子口中套話，但礙於小姨子還會住一段時間，不能多說什麼，結果某天晚上，男子突然從睡夢中醒來，發現老婆坐在床邊，正在磨一把水果刀，嚇壞的男子問「妳在做什麼」，老婆僅微笑一下，將刀放下躺回床上，那天之後時不時就會發生磨刀事件，最後男子向網友求教，表示自己真嚇壞，不知道該坦白還是繼續隱瞞，不過可以確定的是，想與老婆離婚了。

(中時新聞網)