蔡英文總統昨天在總統府接見中職去年總冠軍隊統一獅，致詞時透露中職新會長蔡其昌正在努力尋找第6隊加盟。今（23）日中職舉行新春團拜和領隊會議，會後蔡其昌表示，確實已有好消息，在高雄市政府提出誘因後，有興趣組隊的企業增加，比他先前說的4+1還多，但他希望這些企業能夠儘快明確承諾，才能進一步協商。

蔡其昌說，過完農曆年後和有意組隊的企業接觸，並轉達高雄市政府提出的條件後，又有幾家企業表達興趣，聯盟將會持續協商。但他希望這些企業仔細思考後能夠做出承諾，聯盟才能擬出具體辦法，例如協調現有5球團放寬加盟的條件，或者採取比較彈性的做法。

蔡其昌說，如果4月分能夠有進一步的消息，為了吸引第6加盟，他會設法說服5球團讓出一些優惠，例如在選秀順位上插隊之類。畢竟是他鼓吹企業來組隊，且對方一定會先虧損，總要有些優待。現階段應該以能夠成立第6隊為首要目標，但必須等到對方確切表態後，聯盟才能提供相關的服務跟協調，這樣也才是正確的步驟。

(中時 )