今(23)晚開獎第110000025期大樂透，頭獎金額保證1.1億元，獎號分別為01、06、18、19、20、42，特別號43。大樂透1.1億頭獎1注獨得，由高雄市鳳山區青年路一段377號1樓「公博彩券行」開出。

春節大紅包總中獎注數26注，其中16組單注中獎，5組2注均分，由於超過360組，獎金改均分，每組獎金95,238元，今年春節大紅包全數開完，下次不再開出。

加開春節大紅包9個號碼分別為03、05、07、11、14、23、41、45、48，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。

新的一年為金牛年，台彩特別加碼近4年最高的春節獎金8.6億元，其中「大樂透」自2月9日至21日(農曆初十)連續13天每天開獎，周一至周日都能玩，創史上連續開獎天數最長的紀錄。

此外，台彩也加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，每期各加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中其中6個號碼就，每組獎金100萬元，若有兩注以上同時對中同一組獎號，則獎金均分；360組「春節大紅包」將持續加開至全部送出或2月26日加碼活動截止。

一切訊息請依照台彩網站公布為準。

(中時新聞網)