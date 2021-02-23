八點檔男星陳霆22日深夜在臉書開直播，以「停止霸凌」為題，難過地公開目前就讀國一的大女兒在學校被欺負一事，呼籲家長們要多關心並了解孩子們在校園的狀況。陳霆說自己從小到大給孩子的觀念就是「不能反擊」，導致愛女受盡委屈也不敢回家跟爸媽訴苦，第一次被欺負是在小六安親班，當時女兒還壓力大到圓形禿，但事後他到校處理時，發現那些都不是壞孩子，只是不知道事情的嚴重性。

陳霆23日下午接受本報電訪，他表示女兒平時都沒異常，22日晚上在他跟老婆不斷詢問之下才忍不住爆哭，向爸媽淚吐「我怪怪的，可以帶我去看醫生嗎，我心裡好像生病了」，更稱從國小畢業之後就沒有一天開心過，甚至動了輕生念頭，讓夫妻兩相當自責且心痛，但女兒表示還是不希望轉學，讓陳霆和老婆思考了一整晚後，決定調整目前的工作行程，陪伴孩子度過這個難關，「不管換到哪個環境都不免會遇到，我們必須培養小孩的受挫力跟適應社會的能力」。

該直播吸引破20萬人觀看，陳霆認為這代表是普遍存在的社會問題，小孩們面臨的也是大人世界的縮影，並強調這次開直播的用意，並非要大家去肉搜，也很擔心會造成對方的不便，隔天已經到校，以最緩和的方式處理，「現在學校和家庭教育已經來不及應付這個資訊爆炸的年代」，他認為家長更應該要多傾聽孩子們的聲音，陪伴他們面對未來的社會。

(中時 )