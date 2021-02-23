根據市場研究機構顧能（Gartner）最新調查顯示，拜iPhone 12熱賣所賜，2020年第四季蘋果擠下勁敵三星電子，重新奪回智慧型手機市占龍頭寶座，此為2016年來首見。

最新報告顯示，蘋果第四季智慧型手機市占率攀升至20.8％，超越勁敵三星的16.2％。

顧能估計，蘋果2020年第四季共賣出7,990萬支手機，較前一年同期勁升15％，反觀三星同期手機銷量下滑11.8％，降至6,210萬支。

此外，另據市場研究機構IDC 1月出爐的報告顯示，蘋果第四季手機出貨量達9,010萬支，創下手機產業單季最佳紀錄。

蘋果第四季市占率攀升，不僅反映具備5G功能的iPhone 12熱賣，亦顯示蘋果較其他競爭對手更能抵擋新冠肺炎疫情的衝擊。

報告顯示，受到新冠肺炎疫情影響，2020年第四季全球智慧型手機出貨量減少5.4％。

顧能分析師古普塔（Anshul Gupta）指出，由於消費者謹慎開支，並暫緩購買部分非必需消費品，不過5G手機與進階相機功能仍吸引部分用戶在該季購買新機或升級手機。 根據顧能數據，小米與Oppo分別位居第四季的市占第3和第4名，市占率分別為11.3％與8.9％。受到美國制裁的華為第四季手機銷售量銳減逾41％，數量略低於小米，市占率為8.9％，名列第5名。

2020年10月上市的iPhone 12順利拉抬蘋果第四季的市占率，不過就2020年全年而言，三星仍是市占龍頭，拿下18.8％的全球手機市場，超越蘋果的14.8％。三星2020年手機出貨量減少14.6％，而蘋果增加3.3％。

2020年全球手機出貨量年減12.5％，降至13億支，顧能分析師預期，大陸以外地區對低階5G手機需求上升，可望帶動2021年手機產業成長。

(工商 )