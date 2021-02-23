台南市安平區16日傳出街頭殺人案後，23日晚間再傳槍擊案。綽號「蝦米」的殺人案在逃主嫌蔡秉逸，先前往平通路某塑膠原料公司，持雙槍朝在場的陳姓男子連開7槍，致對方身中多槍，當場已無呼吸心跳後，隨即向台南市警方投案。消防局獲報調派救護人員將傷者送往成大醫院急救，仍告不治。全案正由警方漏夜偵訊中。

台南市安平區平通路某塑膠原料公司傳出槍擊案，警方在現場拉起封鎖線。（程炳璋攝）

台南市安平區平通路槍擊案，警方在現場找到歹徒棄置的作案槍枝後以牛皮紙袋定位。（程炳璋攝）

台南市安平區平通路某塑膠原料公司傳出槍擊案，警方在現場拉起封鎖線調查。（程炳璋攝）

警方調查，晚間8點58分左右，1輛自小客車抵達安平區平通路「量峰」企業有限公司的門前後，車上隨即下來1名男子，手持雙槍闖進該公司內，朝著正在泡茶聊天的53歲男子陳建文接近。

當時，屋內除陳男外還有另2人，但歹徒似乎早已鎖定陳男，對著他至少連開7槍，導致對方當場血流如注，沒有自主呼吸心跳。歹徒開槍後，迅速奪門而出搭車逃逸，離去前還將凶槍棄置在現場。

119消防局勤務指揮中心獲報後，將受傷的陳男送往成大醫院急救，但仍因傷重不治。

事後，管轄的警四分局封鎖現場，除在屋內找到7顆彈殻，也找到凶嫌丟在現場的作案槍枝。

不料，正當警方調閱路口監視器準備緝凶時，涉及安平街頭殺人案及直播主綁架案的在逃主嫌「蝦米」蔡秉逸，突然向位於安南區的台南市刑警大隊南區分部投案，並初步坦承持槍射殺陳男。

據查，安平街頭殺人案在逃主嫌之一的21歲曾姓男子，下午也在律師的陪同下向警方投案，並初步坦承當天曾開車衝撞死者王姓男子；但因拒絕夜間偵訊，警方已先將他解送拘留所。

據查，陳男是死者王男的老大，蔡男疑似以調虎離山之計，先請曾男投案引開警方的注意力後，晚間再槍殺對方。

(中時 )