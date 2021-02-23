大陸電信設備巨頭華為遭到美國禁令制裁，半導體來源管道遭阻斷，甚至也不能使用GMS服務，導致海外銷售業績遭到嚴重打擊，去年所採用、旗下海思半導體所推出的麒麟9000成為絕版處理器，華為消費者業務執行長余承東也在華為新一代摺疊手機發表會上提到，過去1年華為過得辛苦。陸媒報導指出，隨著晶片缺貨，不僅去年款的旗艦機買不到，甚至連剛發表新機，也是一機難求。

據陸媒《北京商報》報導，高階晶片大缺貨，華為從去年發售的5G旗艦機系列機種就處在缺貨的狀況，甚至連最新發表的摺疊手機Mate X2，從官方管道也無法取得，第三方管道則是加價出售，出現一機難求的情況。

華為新一代摺疊旗艦機Mate X2昨晚正式發布，從官方網站的數據來看，已經超過290 萬人預約申購。華為從2019年推出首款摺疊機Mate X，去年推出Mate Xs，今年再推Mate X2，目前進入摺疊機市場的，有華為、三星、LG等廠商。

華為Mate X2採用麒麟9000，以台積電5奈米製程，外觀雙旋水滴絞鏈設計，讓內螢幕與鉸鏈更加無縫閉合，螢幕 6.45 吋，展開後外殼 8 吋，電池容量達4500 mAh 、支援 Wi-Fi 6+以及華為手機強大的攝影功能，256GB 版本售價為17999 元人民幣，512GB 版本為18999 元人民幣。

據《日經亞洲評論》先前報導，華為供應鏈爆料，今年將縮減智慧型手機出貨量，僅剩約7,000萬至8,000萬部智慧型手機的零組件，較去年1.89億部智慧型手機出貨量相差甚遠，拉貨甚至也僅限4G手機的零組件。

據《CNBC》報導，IDC設備研究副總裁Bryan Ma表示，雖然華為推出HMS服務，並讓自家產品搭載鴻蒙作業系統，打算取代無法使用GMS服務的困境，但在國際市場上，華為仍需要可以使用Android作業系統，才能獲得外國消費者青睞。

(中時新聞網)