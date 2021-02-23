行善也要小心傷身！國民黨祕書長李乾龍農曆年前為了幫深夜在路邊賣柳丁的老婦人回家，一口氣全包，卻因此拉傷右肩，疼痛多日才就醫，查出右肩關節韌帶拉斷，將於3月2日入院開刀，至少住院3天。巧合的是，李入院手術當天，恰是黨主席江啟臣滿49歲的生日。

日前被以「最古老亞洲政黨最年輕領導人」，獲《時代》雜誌遴選為 2021百大明日之星的江啟臣，是國民黨遷台以來最年輕的黨主席，與高齡72歲的李乾龍形成「老少配」操持黨務。

最近李乾龍與友人聚餐，都得用左手扶著右手腕，才能伸出筷子上桌子挾菜，友人詢問後，才得知原來他是行善卻不慎傷了自己。

農曆過年前，李乾龍深夜搭車要回三重住處，在路邊看到一位老婦人還在賣柳丁，李當下請司機繞回去，自己下車把老婦人的柳丁全包了，結果他趕著回家，幫司機要把柳丁放上車，自己拎了四大袋，一使勁就聽了「啪」一聲，右肩劇痛。

一夜難眠的李乾龍以為扭傷，隔天到住處附近國術館推拿、貼膏藥，連續幾天沒效果，雖逢春節期間，因右疼痛且抬不起來，只好冒著「新年不進醫院」的忌諱，到醫院打止痛針，後來再到市立三重醫院照 X光檢查，才發現原來右肩3條韌帶斷了一條。

由於開刀須全身麻醉、住院，李因春節後有諸多黨務及事務要處理，決定先打止痛針再安排開刀，友人得知後，為他介紹另位名醫，先為他開藥打針，緩解疼痛及不適，排定3月2日住院手術重接韌帶，至少須住院3天，之後右手必吊三角巾持續半年及復健。

李乾龍自37年前擔任三重先嗇宮董事長至今，持續作許多公益，19年前三重市長任內創辦獨居老人送餐、弱勢家庭歲末尾牙，即使卸任至今仍以民間力量持續辦理，不曾間斷。這次為了幫素昧平生的老婦人而拉斷韌帶，友人雖打趣他「作善事作到自斷筋脈」、「趁黨主席生日住院開刀」，但也祝福他此厄一過，就諸事大吉。

(中時 )