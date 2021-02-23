不過原PO選擇隱忍此事，這樣的態度讓網友看不下去，直說這樣會間接害了孩子。(圖擷取自Dcard)

婆媳關係是道難解之題，一名人妻委屈表示，先前替女兒買了一件中國風限量版洋裝，想在過年時替女兒好好打扮，沒想到洗完洋裝後婆婆竟擅自拿走，將洋裝轉送給大嫂女兒，不過原PO選擇不吭聲，就怕上一代恩怨牽扯到下一代，而網友看完貼文後都認為不能默許這種事，「妳的軟弱會害了孩子」。

委屈的人妻在Dcard上發文，老公因為工作關係偶爾才會回家一趟，婆婆在家中又比較坦護大嫂。日前發生一件讓她感到不快的事，她在過年前買了一件中國風的紅色洋裝給女兒，想說在過年時可以應景的穿上，沒想到婆婆竟將洋裝擅自拿走，轉送給大嫂女兒，「他們又不缺錢，真不知道幹嘛要這樣，都幾歲了」，而這樣的事情已不是第一次發生，之前也有過玩具、文具突然變成大嫂家的東西，本來想說小東西忍忍就算了，「後來發現我人太好」。

直到最近又再度上演這樣的戲碼，讓原PO不知道該如何是好，但為顧及老公面子，不好意思直接撕破臉，怕老公和哥哥之間會有疙瘩，而她也是教導女兒，要好好和大嫂的孩子相處，為的就是不希望上一代的恩怨，牽扯到下一代，如今碰到這樣的事她選擇繼續忍耐，「唉，真難為啊！」

原PO選擇隱忍的態度連網友都看不下去，「拜託不要這麼軟弱，那是妳的東西欸！」、「請把東西拿回來，不能接受自己小孩的東西被搶走、偷走，不想讓自己小孩忍受這種委屈，以後長大就會習慣退讓」、「你要硬起來才能保護小孩啊」、「不要怕撕破臉吧，大嫂讓自己女兒搶別人家的已經是撕破臉了，你也有疙瘩啊」、「為什麼要把全部人的情緒都攬在自己身上？這樣妳女兒也會跟著被拖累」。

(中時新聞網)