高雄原創VR電影2021年首波國際快訊！許智彥〈舊家〉、何蔚庭〈看著我〉雙雙入選日本Beyond the Frame影展競賽單元，影展於台灣時間21日下午7點公布得獎名單，由高雄市電影館與VR影視製作公司Funique VR Studio共同出品，邀請《我沒有談的那場戀愛》導演之一許智彥創作的VR處女作〈舊家〉，奪下「最佳VR大賞」（Grand Prix）。

「Beyond the Frame Festival」為日本第一個以「VR電影」（VR，Virtual Reality虛擬實境）為主的影展，今年首辦即盛大設立競賽單元。日本有感於電影科技正超越傳統框架，形式各異的影像敘事蓬勃發展，創作者們的作品不再僅限於水平／垂直界面，更發展AR、VR及AI互動的可能，因此匯集來自世界各地，勇於挑戰框架的創新、沈浸式影像作品，本屆影展由怪誕流行樂團「星期三的康帕內拉」主唱KOM_I擔任大使，日本異色鬼才名導園子溫擔任評審之一，2人皆曾來台，園子溫亦曾在2011年到訪高雄電影節

園子溫給予〈舊家〉高度讚賞，「其實我原本以為VR必須以動畫、CG的方式呈現才會有趣，但看了〈舊家〉才發現實拍的VR可以如此吸引人，也從中學習到許多VR敘事、呈現的手法，覺得獲益良多。在觀影時，整部作品都讓我非常沈浸其中，最後當家人們都離開了，只剩阿嬤獨自坐在電視前看無聊的電視時，那個場景、那個時刻讓我真切地感到難過。」

許智彥也開心發表感言，「〈舊家〉這個極度個人的家庭故事，卻可以獲得評審跟觀眾的好評，真的很不可思議。其實這個創作的初衷，只是想要用阿嬤的眼睛，把家族和一起成長的日本製藥廠宿舍留下來，如今卻可以直接的跟日本觀眾互動，我們彼此的過去和現在重疊著。這個作品長出各種不可思議的可能性。」他表示將持續嘗試VR創作，也期許「未來疫情結束後，能再次真實的和觀眾面對面握手、擁抱，觀察彼此表情，分享各種感受。」

〈舊家〉於全台灣第一間立體8K VR電影院—高雄駁二「VR體感劇院」現正熱映中。相關資訊請鎖定VR體感劇院官網。

(中時 )