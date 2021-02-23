韓國娛樂圈經常發起各種投票活動，韓媒《日刊體育》多年前開始，每年就會找好幾組偶像們親自投票，讓他們選出心中最美、最帥的偶像，今年最終結果出爐，曾當選第一名的潤娥、子瑜這次讓出寶座，最後由女團「April」娜恩奪下冠軍。

《日刊體育》今年找來NU'EST、姜丹尼爾、BTOB、SEVENTEEN、(G)I-DLE、ITZY、IZ*ONE、NCT 127等22組現役偶像投票，在男生方面，由ASTRO車銀優再度蟬聯冠軍，這也是他連續三年排名第一，一直被稱為臉蛋天才的他是團內的顏值擔當，精緻外貌宛如漫畫中走出來的男主角，近期則因《女神降臨》再度圈粉一波。

車銀優一直被讚是臉蛋天才，已連續3年奪下最帥男偶像。（圖／翻攝自IG）

男生第二名則是Seventeen淨漢，他剛出道時以過肩長髮造型亮相，清秀模樣常被讚比女生還美，連在偶像界內也被認證，而季軍是曾得過全球第一帥的防彈少年團V，第4名則為NCT的Lucas、在玹同票數並列，第5名為和他們同團的泰容。

女偶像方面，由女團April娜恩拿下冠軍，她曾演出網路劇《A-TEEN》、話題漫改劇《意外發現的一天》，去年活躍於綜藝、廣告，人氣持續看漲，亞軍是Red Velvet隊長Irene，她也經常是美女排行榜的常勝軍。

April娜恩今年拿下最美偶像冠軍。（圖／翻攝自IG）

第三名則為秀智、IZ*ONE珉周、(G)I-DLE的美延共同拿下，而多次登上世界最美臉孔的子瑜這回是第四名，一樣票數的還有同團的SANA、潤娥、IZ*ONE 張員瑛。

(中時新聞網)