Angelababy(楊穎、Baby)與大陸男星黃曉明結婚5年多，近來屢傳婚變，再加上她今年除夕夜不僅沒和黃曉明回青島老家過年，還在西洋情人節當天，PO文稱自己不過情人節，疑似暗示自己單身，讓兩人離婚說瘋傳。現在更有媒體曝光4歲兒子小海綿前往片場探班媽媽Baby的照片，開心玩耍的模樣相當可愛。

Baby懶理外界流言蜚語，近日投入與馬天宇主演電視劇《塵緣》拍攝工作中，還被媒體捕捉到了她與黃曉明4歲兒子也悄悄前來探媽媽的班。照片中小海綿在工作人員的陪伴下，拿著玩具寶劍開心玩耍，值得一提的是，小海綿小小年紀，身高已達媽媽腰部，笑起來的模樣更像極了爸爸黃曉明，相當可愛。

其實Baby與兒子感情非常好，她曾笑說小海綿不僅嘴巴甜也很會撒嬌，經常對她說「媽媽最美了、媽媽最好了」，還現場模仿兒子撒嬌的模樣，臉上表情盡是寵溺與幸福。

小海綿被拍到現身片場探班媽媽Baby，笑起來的模樣像極了黃曉明。(取自搜狐娛樂)

另外，Baby、黃曉明也確定將出席在本週六舉行的微博之夜活動，到時夫婦倆是否同框打破婚變傳言，讓外界矚目。只是就有消息指出，Baby從頭到尾都不希望與黃曉明一起走紅毯，連同框也不願意，希望主辦方能把兩人分開安排。

(中時新聞網)