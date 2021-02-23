以《控制》（Gone Girl）經典角色「艾咪」紅遍全球的羅莎蒙派克（Rosamund Pike），這回在新片《詐欺女王》（I Care a Lot）當中，化身充滿侵略性、猶如母獅般的女強人「瑪拉」，再展霸氣心機演技。她詮釋將老人玩弄於股掌之間的法定監護人，因為看不慣美國夢的虛偽，更在電影開頭就破題說道：「世上沒有好人，只有掠食者與獵物。」

為了展現這個角色的精明幹練形象，羅莎蒙派克也在外表上作出不少功夫，更剪去一頭長髮，打造俐落的鮑伯頭，還連換數套服裝，讓全片宛如是她的服裝秀。當她初次接近要詐騙的「獵物」時，就換上一套鵝黃色套裝，用看似溫和無害的外表讓獵物上鉤。當她在談判時，又穿上另一套紅色連身裙展現霸氣。她在辦公室的造型也十分簡潔，從頭到腳都塑造出能幹的女強人形象，甚至特地規劃重訓課程，並初次體驗飛輪課，讓她直呼：「可以理解為什麼瑪拉那麼愛飛輪！」

由於角色在片中會不斷抽電子菸，羅莎蒙派克還特地造訪許多電子菸商店，讓自己習慣這個行為，並表示：「我真的迷上了電子菸！」導演J布萊克森（J Blakeson）也大讚她的敬業：「羅莎蒙派克為了角色，特地去嘗試每件瑪拉可能會喜歡的事情，完全將自己代入角色當中！」

有趣的是，羅莎蒙派克雖然不會說中文，不過她的老公羅比烏尼亞克（Robie Uniacke），本人是個「中文狂」，還特地幫她取了中文名字「裴淳華」，並積極教導孩子們講中文。這也讓她近日連線參加脫口秀《葛漢諾頓秀》時，興奮地向主持人分享從孩子那邊學會的中文，沒想到竟是出乎意料、字正腔圓的俗語「脫褲子放屁」。為了讓外國人理解這句話，她還解釋許久，引來全場哄堂大笑，最後並不忘補充：「這句中文俗語真的非常貼切，讓人一聽就懂！」

《詐欺女王》本週五（26日）在台上映。

(中時 )