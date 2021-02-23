英國公布輝瑞與BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗有效性初步調查報告，結果顯示疫苗接種大幅降低了英國的新冠肺炎確診、住院和死亡人數。

英國22日公布疫苗效力的三項初步研究數據，分別針對80歲以上長者、醫護人員，以及蘇格蘭超過500萬名已施打疫苗的民眾。

調查顯示，相較於未接種疫苗，施打1劑輝瑞／BioNTech疫苗，可讓80歲以上長者的確診案例降低57％，該數據包含輕度案例。

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，分析結果顯示，施打第一劑疫苗後，重症患者大約能減少75％。施打兩劑疫苗的保護力可提升至88％。 研究顯示，疫苗對於防止住院和死亡最為有效，這是衛生主管機關最擔心的問題。疫苗雖然也能抑制確診率，但效果較不明顯。

最新研究證明，英國延後為民眾施打第二劑疫苗的策略有用。由於疫苗供應吃緊，英國將第二劑疫苗施打時間拉長至12周，以便讓更多人施打第一劑疫苗。

不過調查也顯示，接種第二劑疫苗能提供額外的保護力。英國艾克斯特（Exeter）醫院醫師斯特雷恩（David Strain）表示，研究數據亦顯示，施打第二劑疫苗很重要。

另一項針對醫護人員的分析發現，接種輝瑞第一劑疫苗3周後，感染率降低72％，打完兩劑感染率下降86％。

此外，蘇格蘭的研究員22日稍早公布含蓋540萬人的初步分析，顯示出相似的結果。研究員發現，注射首劑輝瑞疫苗一個月後，住院案例減少85％。施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）的單劑疫苗後，住院案例下降94％。

英國於2020年12月開始為80歲以上民眾與醫護人員施打新冠肺炎疫苗，速度領先全球。英國計劃在4月底前完成50歲以上民眾的疫苗接種。

(工商 )