國民黨前副祕書長蔡正元在臉書發文指出，2020年台灣的經濟成長率3.11％，跟其他國家和地區比較，是亮眼又突出的成績，其中對中國大陸和香港出超高達866.7億美元，是最重要的原因，相較澳洲因反中而被中國經濟制裁，經濟大幅滑落，台灣近兩年也大力反陸，不但沒被經濟制裁，中國大陸反而大力買台灣貨，天底下難得有這麼好的事。 有網友酸回應說：「它們已經解釋是中國大陸和香港需要台灣啦！」

蔡正元指出，2020年台灣的GDP比2019年增加3.11％，就是經濟成長率 3.11％，是亮眼又突出的成績。仔細分析GDP的組成四大部分：1、國內消費不但沒有增加反而減少，所以國內消費使GDP減少1.24％；2 、政府支出增加，使GDP增加0.37％；3、固定資本和存貨投資，使GDP增加1.25％；4、貿易出超（順差）使GDP增加2.73％。因此，貿易出超增加因素，佔經濟成長率的87.8％。

他說， 2020年台灣的貿易出超達587.8億美元，使GDP增加2.73％；台灣的貿易，對日本、南韓、歐洲、澳洲都是入超，對日本入超224.9億美元，對美國出超179.4億美元。換言之，對美國出超的金額，全被對日本入超抵消掉了。但對中國大陸和香港出超高達866.7億美元，不但完全抵消對日本入超的金額，還成為台灣2020年經濟成長3.11％最重要的原因。

單獨計算的話，對中國大陸和香港的出超，就使台灣的經濟成長率高達4.01％，但部分被對日本入超抵消掉了，最後台灣的經濟成長率是 3.11％。

蔡正元酸說，澳洲因為反中，被中國經濟制裁，澳洲經濟大幅滑落；台灣近兩年也大力反中，不但沒有被經濟制裁，中國大陸反而大力買台灣貨，天底下難得有這麼好的事。

(中時 )