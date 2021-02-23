有代理教師在網路上PO文，指因為中小學延後4天開學，他被學校追回7533元的薪資，而他代理職務的那位正式教師（申請育嬰假），辦理寒假復職期間延期，可以再多領5天不用工作的薪資，引發爭議。

對此，教育部表示，避免少數專任教師於寒暑假復職又申請於開學留職停薪之爭議，2016年8月26日修正教育人員留職停薪辦法，明訂留職停薪教師已於寒、暑假復職，又因同一事由申請於次學期開學後留職停薪者，必要時服務學校得組成諮詢小組提供意見，作為學校核准教師留職停薪之參考。

一位代理教師在22日開學日發文說，這是他是教學生涯中最悲傷的一次開學，因為中小學延後開學，他的聘期起訖日自原本2月17日改為22日，因此學校要求他退回那5天多領的薪資7533元。

這位代理教師表示，他代理的是一位請育嬰留停老師的職缺，該位請假老師請育嬰假只請學期間，寒暑假都復職回來領薪水（寒暑假期間該位老師應該不會備課，也不太可能進學校）。該位老師在得知開學延後之後，就馬上來學校辦理寒假復職期間延期，再多領5天不用工作的薪資。

對於這起事件，教育部表示，各地方政府均已給予兼任行政職務代理教師完整聘期；另教育部專案補助經費增置之代理教師，目前台北市、高雄市、嘉義市、基隆市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣等7縣市已朝賦予代理教師工作任務及給予完整年薪方式辦理。

教育部說，未來將持續透過經費補助方式，引導地方政府盡量朝代理教師與正式教師聘約期程一致之方向處理，俾穩定教育現場，降低教師流動率。有關專任教師申請育嬰留職停薪，依現行規定，無須陳報上級主管機關，教育部並未有專任教師申請育嬰留職停薪統計數據。

(中時 )