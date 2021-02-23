美國石油重鎮德州原油生產與煉油設施，上周因冰風暴被迫停止運作後，外界預期美國上周原油庫存量明顯下降。在供應繼續緊張而需求逐步回升下，華爾街調高未來兩季油價預測，其中以高盛最看好，估計油價上看75美元。

美國遭冰風暴吹襲後，頁岩油商因輸油管凍結和電力供應中斷等問題，可能要至少兩周才能重新開始讓每天產量油逾200萬桶。

萬達（OANDA）分析師莫雅（Edward Moya）說，在美國產油區因冰封而停工後，實在很難不看好油價走高。尤其夏季原油需求高峰期將至，將解決供應過剩問題。

油市供應繼續緊張，高盛把布蘭特油價第二季每桶預測調高10美元至70美元，第三季也調高10美元至75美元，估計全球每天需求量到8月將回升至疫前約1億桶水準。

其理由是油市正從供過於求走向供需平衡，各國原油庫存低於預期，和通貨再膨脹環境讓交易商買進漲勢落後的原油，以受惠振興措施推動的經濟復甦和對沖通膨上升風險。

高盛指去年第四季油市每天供應量較需求量低230萬桶，今年初供應繼續緊張，即使市場預期需求回升速度緩慢，原油期貨仍持續大漲。尤其全球原油庫存量下降，很快刺激油價進一步走高。

摩根士丹利以需求回升為由，預測第三季布蘭特油價每桶上升至70美元。

雖然能源研究機構Rystad能源分析師馬修（Paola Rodriguez-Masiu）預期，全球需求量在明年底以不會超過2019年的疫前水準，但他仍看好今年夏季的需求會大幅回升。

ING商品策略師主管帕特森（Warren Patterson）說，美元走貶讓包括原油等大宗商品價格走高。

(工商 )