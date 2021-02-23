SHINee線上記者會大談專輯從製作到發行的心情，師兄允浩特別擔任主持人。（愛貝克思提供）

韓國男團SHINee自2018年9月發行第六張正規專輯後，經歷3位成員溫流、KEY、珉豪入伍與退役，睽違2年6個月，終於合體回歸歌壇。配合專輯名稱《Dont Call Me》，SHINee官方以「電話」為概念發起ARS宣傳，平均10秒就有1000通來電湧入，造成系統大當機，顯現全球粉絲對SHNIee回歸的期待。專輯發行當天，SHINee舉行線上記者會大談專輯從製作到發行的心情，大師兄東方神起成員允浩特別擔任主持人。

SHINee自2018年12月起，溫流、KEY、珉豪三人陸續入伍服役，正式迎來「軍白期」，期間泰民一人獨自挑起大樑，不僅充實地進行SOLO活動、還以SuperM的成員身分活躍著，私下也常進行直播與粉絲交流溝通。對此，珉豪在《認識的哥哥》中感謝泰民的努力，獨自填滿了成員們的空位。

而歷經「軍白期」的3位成員在記者會上也透露了退伍後準備回歸時遇到的困難，KEY首先笑說「在軍隊時最想做的事，第一是發專輯、第二則是跑通告，因為是在軍樂隊服役，因此沒有需要重新適應的地方」，珉豪直言當兵時很少照鏡子，特別不習慣看著自己在鏡子內練舞的樣子，約花2個月的時間適應，溫流接著表示，最不能適應的是跳舞，感覺身體不受控制，感謝泰民和KEY在旁仔細地教導、幫助他很多。

珉豪表示〈Dont Call Me〉曾是BoA 寶兒前輩的專輯主打候選曲，也是李秀滿老師很珍愛的歌曲，因此李秀滿老師為此甚費心思。KEY則說該曲給人重擊的感覺，是首很適合作為回歸的歌曲，因此選定為主打歌。而隊內表演擔當泰民也表示這次的編舞很強烈，能見到黑化的SHINee，舞蹈動作很多都是歷代級，成員們為此下了很多功夫練習，一旁的允浩也補充說道，自己曾看到SHINee在練習，想著「這是有可能的嗎」，證言此次的編舞難度很高。在回歸倒數直播時，溫流也提到因為編舞太難的關係，自己只能乾站著的記憶。

出道以來曾多次造訪台灣的SHINee，對台灣以及台灣粉絲有著特別的感情，這次趁著發行新專輯回歸的機會，特地為了台灣粉絲錄製問候影片，恰逢新年後近元宵節的，成員們特別以中文獻上有關元宵節的吉祥話，泰民還點名小籠包、牛肉麵、芒果冰和珍珠奶茶等台灣知名小吃，展現對台灣美食念念不忘之情，並承諾希望能再來台灣與粉絲相見。

SHINee第七張正規專輯《Don’t Call Me》已在台與韓國同步數位發行。

(中時 )