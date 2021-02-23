電動車龍頭特斯拉（Tesla）周一股價暴跌，原因在於執行長穆斯克（Elon Musk）近日警告比特幣價格過高，導致自家也有投資的該加密通貨大跌，加上市場對於經濟復甦樂觀以待，資金從科技股轉向景氣循環股所致。而這也導致最大股東穆斯克個人財富蒸發152億美元，將世界首富寶座還給亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。

特斯拉股價22日大跌8.55％，每股收在714.5美元，創下2020年9月23日以來最大單日跌幅。

數據顯示，穆斯克的財產淨值周一下滑152億美元至1,834億美元，遠低於1月時高點2,100億美元。至於貝佐斯財產淨值同日雖也下滑37億美元，但仍以1,863億美元身家重新奪回首富稱號。

特斯拉周一股價大跌，部分原因在於穆斯克上周末在推特發文，直指「比特幣與以太幣價格似乎過高」，導致比特幣近日漲勢受挫，連帶拖累投資該加密貨幣的特斯拉股價。

(工商 )