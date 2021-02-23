男星羅志祥（小豬）去年4月被前女友周揚青踢爆，喜歡約砲又愛搞「多人運動」，形象一夕間跌落谷底，演藝事業也跟著全面停擺。沉寂約10個月後，羅志祥終於在今（23日）晚間宣布，他的YouTube頻道將在本週六（27日）晚間發布第一支影片，提醒粉絲們記得上網搜尋並訂閱，形同宣告復出。

據了解，羅志祥近日頻繁與粉絲互動，他日前透過Instagram開放網友提問，其中有粉絲喊話「我在等你復出」，小豬當時以橘子哥特效打哈哈說「昨天跟朋友吃飯的錢，也是我付出的啊」，並未正面回應，然而當網友詢問有「沒有考慮YouTube頻道」時，他隨即回覆「哦～你怎麼知道，你怎麼知道我要開」。

果不其然，羅志祥今晚就透過IG限時動態宣布，自己已經創立YouTube頻道「羅志祥 Show TV」，要粉絲記得訂閱並開啟小鈴鐺，第一支影片將於本週六發布，而他也會在影片中現身，同時開玩笑說「可能會搜尋到我去年一些不好的新聞，要記得滑掉蛤！」

(中時新聞網)