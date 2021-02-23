23歲正妹跟車搬家突跳車窗身亡 3度偏離導航陸男遭逮捕（翻攝家屬微博）

大陸湖南長沙一名23歲女子，日前使用搬運平台App「貨拉拉」（又稱「Lalamove」）搬家，卻在搬家途中從乘坐客貨車的車窗跳車身亡，死者家屬質疑，搬家車輛司機多次偏離原定導航路線，懷疑案情並不單純，進而在網路上爆料，引起各界關注。原本拘留3天獲釋的司機，再次遭警方逮捕調查。

綜合陸媒報導，死者車莎莎的弟弟在微博爆料指出，姐姐在2月6日晚間9時17分上車，24分還在工作群組和同事聊天，但在9時30分時，搬家公司的周姓司機（38歲）竟然報警表示，乘客跳車！救護車抵達現場時，這名女子已倒臥血泊中失去意識，送醫搶救一度脫離險境，卻在2月10日因為病況惡化離世。

過年前發生這起白髮人送黑髮人的慘劇，讓健康狀況不佳的老父當場崩潰昏厥。家屬質疑，短短的車程裡到底發生了什麼事？更令人不解的是，司機筆錄供稱說是女子自己跳車窗，但為什麼跳車窗是後腦先著地？另外，女子居住的地點到新家，車程不過10公里，司機為何故意繞道走，3次偏離導航路線，都往很偏僻的路段開去？乘客跳車，為何現場沒有剎車痕跡？諸多疑點讓這起案件成為大陸社會關注焦點。

原本遭警方拘留3天釋放的周姓司機，昨（22日）被以涉嫌過失致人死亡罪，再次拘留。司機家屬澄清，在車內雙方曾經因為偏離導航有言語衝突，但是並沒有肢體接觸，或任何不軌行為。司機家屬強調將會配合調查，該承擔的責任絕對不會逃避。搬家平台貨拉拉則回應，由於車內沒有錄音錄影設備、貨拉拉App也沒有錄音錄影功能，並強調對客戶的死亡沒有責任，貨拉拉將會配合警方後續辦案。

(中時新聞網)