美國公債殖利率走高，最具指標地位的美國10年期公債殖利率攀升至1.369%，加上通膨升溫勢不可擋，讓美股近期面臨大幅修正，那斯達克指數23日開盤更狂瀉300點，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，如果這個殖利率持續上升，勢必頂到台積電的長期投資價值。

謝金河以「美債殖利率衝擊台積電的投資價值」為題發文，指出台積電今年資本支出在250到280億美元之間，台積電加大投資力度，股利政策如果延續一季配息2.5元，那麼全年股息10元，股價漲到679元，殖利率只有1.472%。若以今天收盤價641元來計算，台積電的股息回報率與美國10年期公債殖利率已在伯仲之間，這個時候，台積電的長期投資價值就會面臨考驗。

台積電ADR在前2天已經失守140美元關卡，截至台灣時間23日晚間11點05分，台積電ADR股價重挫3.91美元或2.93%、暫報129.66美元。謝金河認為，如果台積電沒有改變股利政策，例如，季配息從3元起跳，或者是台積電今年EPS能夠拉升至22到25元以上，台積電的股價空間可能受限。

雖然半導體產業在今年氣勢如虹，但股利發配會影響到股價，就像台積電子公司精材，去年EPS6.37元，只配現金股利2.5元，殖利率只有1.4%，恐怕對衝高的股價不利。

謝金河也提議，政府的國安基金其實可以調整一下策略，如果釋出現有台積電1成股權，也就是在現有持股165.371萬張中，約6.38%，出脫10%股權，大約可以進帳約1000億元資金，把出售台積電的資金，用來投資未來10年，20年的類似台積電般的有潛力的企業，也許可以創造比現在投資台積電更大的價值。

(中時新聞網)