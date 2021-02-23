青年部主任陳冠安。（黃福其/攝）

國民黨主席江啟臣上週接受《紐約時報》專訪時指「台灣人不一定就是天然獨」，引發社群討論。國民黨青年部分析「台灣選舉與民主化調查」(TEDS)委託政大選研中心的民調，指出從2018到2020年年輕族群的統獨傾向變化頗大，偏獨比例為2成到6成，到2020選後半年，偏獨比例大幅減少2成，去年9月，維持現狀高達53.6％，超越偏獨比例41.2％，翻轉先前偏獨多於維持現狀，可見青年並非任何政黨的鐵板。

青年部主任陳冠安指出，綠營向來指國族認同為「台灣人」就是「天然獨」，但各大民調機構包括知名權威政大選研中心的研究設計，「國族」與「統獨」是不同面向，絕不可混同。國族認同主要有「台灣人」、「中國人」以及是台灣人也是中國人的「雙重認同」；統獨認同則有「偏向統一」、「偏向獨立」及「維持現狀」。

他指出，2018年至2020年，國族與統獨認同有劇烈變化，據TEDS最新數據顯示，2020年9月台灣人認同佔61％、雙重認同3.9％、中國人認同 2.6％；偏獨27.2％、維持現狀60.1％、偏統6.7％。從台灣人認同是偏獨的兩倍多來看，「台灣人等同於天然獨」的說法顯然不可靠。

陳冠安說，天然獨用於20至29歲青年也經不起驗證。據TEDS每3個月調查一次資料顯示，2019年6月起，偏獨都高於維持現狀，持續到去年9月已翻轉為41.2％偏獨、53.6％維持現狀，連青年都並未如綠營所述全然支持台獨，外界誤認青年為天然獨，其實緣自綠營混同國族與統獨認同，因青年的台灣人認同比例確實很高，達73.1％。

他指出，2018年到2020年，青年的統獨傾向變化頗大，偏獨比例最低約2成，最高曾達6成，但2020選後半年，偏獨已大幅減少2成，相較國人總體比例只從39.1％下降到27.2％，減幅1成，青年的統獨變化更大，顯然青年不是哪個政黨的鐵板，而是各黨必爭之地。

至於國族認同，雙重認同最高是2018年12月的35.5％，當時是韓流興起；台灣人認同最高是2020年6月的81％，當時有香港效應。

陳冠安認為，年輕族群統獨意向變化大，兩大主因是政黨氣勢與國際兩岸局勢交互影響，例如2019年3到6月，國、民兩黨支持率並無大變化，偏獨比例竟竄升12％，就與香港反送中運動有關，藍營基本盤流失，綠營基本盤增加，也會使台獨支持者成長，最終導致民進黨2020選舉大勝，及選後出現極高偏獨比例。

陳冠安說，隨著選舉結束與國際因素減緩，台灣的統獨逐漸回到正常趨勢，從天然台和維持現狀佔多數來看，中華民國憲政體制仍是年輕族群最大公約數，因此民進黨2019年放棄獨派論述，改採「中華民國台灣」，而國民黨自江啟臣以凝聚「中華民國派」為目標，爭取年輕人也獲相當成效，青年支持率成長2倍左右，政黨排名也從第四反超到第二。

(中時 )