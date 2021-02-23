日本丸紅商社百分百持有的辰亞能源，繼去年11月啟用「彰濱崙尾東一號及二號電站」後，後續的崙尾五號水上型光電站已拿到施工籌設許可，預計第二季動工，明年併聯發電。另外經濟部工業局對外招標的崙尾三、四號，本周會開放遞件競標，辰亞也積極參加，努力擴張版圖。

辰亞能源旗下營運與開發建置中的電站，包含第一座水庫水上型「阿公店水庫電站」、台南學甲地面型電站，以及近期完工的全球最大海上型太陽能電站「彰濱崙尾東一號及二號電站」，裝置總容量已超過300MW。

崙尾東一及二，總發電量達181MW，首年預計貢獻超過2.5億度的綠電，相當一年可供7萬2千戶家庭的年用電量。辰亞表示，建置過程更成功克服崙尾東地區「開放不穩定水域」以及「強烈東北季風」自然特性的高度挑戰。

接下來，裝置容量65MW的崙尾五號也將啟動。辰亞董事長目賀田好弘表示，該案場已經拿到施工籌設許可，預計第二季可動工，加上東一及東二，等於崙尾這邊水上型電站容量有246MW。

另外，工業局釋出崙尾東區三、四號土地建置電站，目前競逐者眾，辰亞也是其中之一，公司本周會參與遞件競標。目賀好弘認為，相較其他競標者工程偏好打樁，辰亞擁有一二期經驗優勢，採取的施工法可讓景觀走向一致。

除了發電，辰亞未來也規劃在彰濱設立太陽光電展示館，讓民眾可以參觀海上型的太陽能光電站。賀田好弘說，展示館對象設定年輕人、國中小學的校外教學，內容觀看現場電站設施、太陽能歷史原理解說等為主。會採預約制，管制人數方式開放。

(中時 )