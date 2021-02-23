國民黨為了協助公民團體搶救大潭藻礁，由智庫（國家政策研究基金會）發出聲明，強調目前反對天然氣接收站興建計畫的公投連署書尚缺少25萬份，智庫已邀請國民黨立委共同為大潭藻礁盡力，呼籲民眾共同守護粉紅藻礁。

智庫指出，桃園藻礁是全球最獨特的淺海大型現生藻礁生態系，2013 年，齊柏林的「看見台灣」紀錄片，空拍影片顯現桃園藻礁極致的美景，令人難忘。但為了減煤中油公司天然氣第三接收站的興建計畫卻威脅到大潭藻礁的生態，引爆民眾對政府決策有欠思考之憂慮，而發起搶救公投。

智庫說，如今離連署門檻尚有一段差距，亟需你我合力促成，國家政策研究基金會關心台灣美麗寶島環境不容被破壞，在永續發展組召集人前立委陳宜民的規劃下，邀請學者及立委共同喊話希望全民加入公投連署行列，國政基金會已加入藻礁連署地點，作家張曉風率先連署並表示，保護環境是住在地球上第一個義務，藻礁被破壞了是個恥辱，我們應該好好守護。

智庫強調，執政者破壞了人與人之間的信用，以但丁的神曲比喻地獄，最嚴重的地獄是給破壞信任的人類。張曉風作家強調，執政者的智慧不夠足以解決問題，建議三接應暫停，有個健康的社會和環境不是更好嗎？

智庫說，目前連署書尚缺25萬份，智庫已邀請國民黨立委共同為大潭藻礁盡力，立委呂玉玲、吳怡玎、洪孟楷、陳玉珍、萬美玲、蔣萬安、鄭正鈐及魯明哲等多位委員服務處已成為藻礁連署地點，民眾可於國政基金會網頁點選「珍愛藻礁公投連署」查詢，就近前往連署，共同守護粉紅藻礁。

(中時 )