以色列國防部周二證實，德國聯邦國防部與該國簽署一項政府對政府（G2G）協議，要在德國豹2主戰車(Leopard 2)上，安裝以色列製的「戰利品」防禦系統(Trophy ADS)。
防衛部落格(Defense Blog)報導，根據協議，以色列國營拉斐爾先進防禦系統公司(Rafael Advanced Defense Systems)將為17輛豹2戰車加裝「戰利品」，以及相應的後勤備件、操作和技術培訓。
預計改裝工作將在2023年前完成，屆時這批戰車將會加北約聯合特遣部隊（VJTF）
這只是開始，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）總共有328輛豹2戰車，主要有3代：2A6、2A6M，2A7，因此將來德國還可能會採購更多的「戰利品」。
「戰利品」是世界上唯一一種經過實戰驗證的主動防禦系統，最早安裝在以色列梅卡瓦4式戰車(Merkava 4)上，已經遇過上百起各種攻擊，包括火箭推進彈、迫擊砲、無後座力砲等反戰車武器，不過還沒聽說是否有攔截過現代反戰車飛彈。
美國陸軍是「戰利品」最早的外國客戶，於2017年10月完成合約，並且在2018年完成改裝，出現在羅馬尼亞的北約演習。
(中時新聞網)
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