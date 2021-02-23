以色列國防部周二證實，德國聯邦國防部與該國簽署一項政府對政府（G2G）協議，要在德國豹2主戰車(Leopard 2)上，安裝以色列製的「戰利品」防禦系統(Trophy ADS)。

防衛部落格(Defense Blog)報導，根據協議，以色列國營拉斐爾先進防禦系統公司(Rafael Advanced Defense Systems)將為17輛豹2戰車加裝「戰利品」，以及相應的後勤備件、操作和技術培訓。

預計改裝工作將在2023年前完成，屆時這批戰車將會加北約聯合特遣部隊（VJTF）

The Israel Ministry of Defense and German Federal Ministry of Defense signed a G-to-G agreement to supply @RAFAELdefense TROPHY active protection system to the German military for their fleet of LEOPARD 2 tanks. 1/2 pic.twitter.com/oA592e0GaY — Ministry of Defense (@Israel_MOD) February 23, 2021

這只是開始，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）總共有328輛豹2戰車，主要有3代：2A6、2A6M，2A7，因此將來德國還可能會採購更多的「戰利品」。

「戰利品」是世界上唯一一種經過實戰驗證的主動防禦系統，最早安裝在以色列梅卡瓦4式戰車(Merkava 4)上，已經遇過上百起各種攻擊，包括火箭推進彈、迫擊砲、無後座力砲等反戰車武器，不過還沒聽說是否有攔截過現代反戰車飛彈。

美國陸軍是「戰利品」最早的外國客戶，於2017年10月完成合約，並且在2018年完成改裝，出現在羅馬尼亞的北約演習。

(中時新聞網)