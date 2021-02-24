侯怡君和蕭大陸愛情長跑20年，日前剛逢農曆春節，侯怡君透露，蕭大陸今年來家裡拜年，特地準備20萬紅包，讓爸爸跟弟弟「非常滿意」。至於兩人交往多年，今年會有好事發生？她笑說先忙完八點檔《多情城市》，現階段劇情如火如荼展開，非常燒腦，如果有好事一定會告訴大家。

民視23日舉行新春感恩禮拜活動，董事長王明玉邀請北市中山基督教長老教會葉啟祥牧師擔任主禮者、游秀桂長老擔任司禮者，為民視祈禱祝福。王瞳和老公艾成、葉歡等也上台分享見證，王瞳先前因捲入不倫事件，她哽咽感謝民視相挺，更感謝上帝「也許世人看我失去很多、也面對那件事帶來的後果，但我感謝神的公義，苦難就是祝福」。

《多情》製作人蕭大陸及鳳凰藝人陳美鳳、葉歡、李之勤、侯怡君、艾成、王瞳、李又汝、謝京穎、林志豪、林星慧、王大熊、顧子歆等出席。王明玉表示，距離上一次的感恩禮拜已經是四年前，那時候民視林口總部剛成立，而民視民視員工努力打拼，也站穩腳步，做為電視台的龍頭。陳美鳳雖頸椎發炎也全程參與。原要出席的白家綺因前日子宮收縮，緊急吃安胎藥後先在家休養，期待女兒小朵拉不定時的到來。

葉歡以一身綠色洋裝出席，她分享當年接演《春花望露》時，自己很掙扎，是聽到聽到神問他「你是哪裡人？你爸媽是哪裡人？你是做什麼的」，讓驚覺自己是藝人，能演出被遺忘的台灣堅韌女性，是她的驕傲，因此馬上答應演出。近年她常頭暈身體微恙，她表示會把握當下，過好每一天最重要。

李又汝說第一次在電視台參與感恩禮拜，結果從頭哭到最後，真的很感恩，會好好在角色上的演出，會永遠記得這一份恩典。謝京穎表示從《春花望露》開始就感受到葉歡姐滿滿的愛，也讓她更清楚知道正確的道路。陳美鳳頸椎發炎，也全程參與公司的感恩禮拜。

王瞳、艾成夫婦分享見證。（民視提供）

葉歡在新春禮拜活動分享見證。（民視提供）

民視董事長王明玉。（民視提供）

民視新春感恩禮拜，顧子歆（左起）、謝京穎、李又汝、王瞳、侯怡君、李之勤、陳美鳳、葉歡、艾成、王大熊、林星慧、林志豪參與。（民視提供）

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