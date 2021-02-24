【回憶殺】42歲女星吳辰君16歲出道，就被成龍看中演出電影，然而她卻飽受外界批評，認為她不是典型美女，吳辰君也用實力證明自己獨一無二的魅力，星途一路順遂，經歷過幾段情傷之後，她嫁給鳳凰衛視高層廖懷南，成為幸福小女人，還生下1子1女，臉上總是洋溢著幸福微笑。

吳辰君16歲時被成龍看中，參演了電影《簡單任務》進入演藝圈，和吳奇隆、黎明、甄子丹、劉德華等男神合作之後，她演出《風雲》徹底爆紅，但人紅是非多，她同時遭外界批評是「史上最醜女主」，然而這都擋不了她的聲勢，開始轉往大陸發展。

吳宗憲和吳辰君一起主持節目時曾傳出曖昧情。(資料照)

不僅是事業得意，吳辰君的感情生活也十分精彩，綜藝大哥吳宗憲就曾自稱吳辰君是他的7位情人之一，也和幾位有權有勢的小開傳出戀情，包括國產實業小開林谷樺，讓吳辰君被封為「小開殺手」，敢愛敢恨的她以前總把愛情擺在第一，在經過幾段感情之後，她也徹底學習到「要讓男人期待妳，不要依附他們，所以，凡事靠自己才是對的。」

2012年，吳辰君與廖懷南舉行婚禮。(資料照)

2012年，吳辰君與交往2年的鳳凰衛視高層廖懷南舉行婚禮，儘管廖懷南外型不是特別出色，吳辰君卻大讚：「他讓我很有安全感」，事實上，廖懷南的身家背景大有來頭，曾祖父廖仲愷曾隨同孫中山參加辛亥革命，曾祖母何香凝也是民主創始人之一，母親還是中央芭蕾舞團團長。

吳辰君和老公廖懷南感情恩愛。(資料照)

如今吳辰君已經淡出演藝圈，為廖懷南生下1子1女，專心於家庭生活，她曾經甜蜜透露，遇到對的人就像是「芭比娃娃遇到肯尼」，對老公更是讚不絕口，「他非常體貼，做任何事都會想到我和他在一起，讓我覺得很安全」，完美體現了嫁到對的人有多麼重要。

(中時新聞網)