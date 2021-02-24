晶圓代工龍頭台積電先進製程訂單滿到爆，迫使其他IC設計業者轉單，意外讓三星訂單增加而受惠。但因三星在晶圓代工投資金額低於台積電，營收也不如台積電，因此三星必須解決這兩大問題，在晶圓代工市場才能擴大影響力。

韓媒BusinessKorea報導，2020年，台積電在全球晶圓代工市占高達54％，三星則為17%，且當前只有這兩家公司能生產10奈米或以下製程節點的產品。由於市場對先進製程需求大幅提升，僅台積電產能要因應全球ICT（資訊與通信科技）企業對半導體需求並不容易。

報導指出，當前蘋果幾乎包下台積電先進製程產能，其他IC設計公司別無選擇，只好尋求三星支援。一直以來，台積電標榜 「不與客戶競爭」 的企業文化，只專注於晶圓代工，跟競爭對手三星多角化發展的模式不同，除了生產半導體之外，還推出各式各樣產品，造成在各產業領域都有競爭對手，因此三星很難從競爭對手接獲代工訂單，主要是對方擔心自家半導體產品設計機密遭三星走漏。

目前台積電5奈米製程的50%產能被蘋果拿走，處理器大廠高通為蘋果iPhone提供5G基頻晶片又占另外30%產能，所以剩下20%產能就給其他客戶去競爭。由於台積電產能吃緊，不少IC設計客戶只好將訂單轉移給三星代工生產。

韓媒提到，儘管三星受惠轉單，但因三星在晶圓代工投資金額低於台積電，營收也不如台積電，因此三星必須解決這兩大問題，在晶圓代工市場才能擴大影響力。

(中時新聞網)