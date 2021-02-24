隨著年齡增長，大部分的人性格會越來越成熟，不知不覺也和童年的單純和稚氣告別，不過，星座運勢網站「醬子聊星座」點名天秤座、雙子座、水瓶座、雙魚座、白羊座的人，就算身體長大了，性格卻依然保有「幼稚」的一面，雖然有時會給人不可靠、過於天真的感覺，不過他們的真心和直率也讓他人不知不覺被他吸引，想要與他更進一步認識。

▍NO.5天秤座

只有天秤很信任的人才看得到他幼稚的一面，天秤在大多數時候都顯得老道成熟，懂得權衡利弊，做事圓滑。但其實天秤並不喜歡讓自己的腦子裡裝滿這些複雜煩人的事情，比起工作上的瑣碎，天秤更喜歡的是童年時成天笑得合不攏嘴，永遠不會煩惱的幼稚的自己。或許只有在摯友和愛人面前，天秤才能沒有包袱的露出幼稚的面孔。

▍NO.4雙子座

雙子是個古靈精怪的星座，他們有著強烈的好奇心，喜歡探索各種新鮮事物，對身邊的一切都像長不大的小孩子一樣充滿了興趣。但也因為幼稚的個性，雙子在遇到一些煩心事的時候，往往也會像個小孩子一樣躲避或向身邊的人尋求幫助，而不是想要去自己解決。

▍NO.3水瓶座

水瓶座的感情非常豐富，但又過於幼稚，導致很多水瓶的心中都有一個在虛幻之中無法忘卻的背影。對水瓶來說，成年後的世界太過喧鬧，他們往往覺得還是永遠不長大最好。再加上水瓶的腦子裡總有天馬行空、稀奇古怪的思想，所以他們更喜歡和一群小朋友們待在一起，和他們講那來自腦洞，被賦予了童心的美好故事。

▍NO.2雙魚座

雙魚座們即使長大了，童年時愛玩鬧的性格依然還在。幼稚的雙魚從不會選擇放棄自己身邊的人，他們重視感情，一如那個小時候的自己。就好像童話故事中的主角，雙魚開心難過的時候第一時間想到要和朋友分享和傾訴，思想純粹，沒有雜質。

▍NO.1白羊座

白羊座對這個世界永遠充滿了熱忱和鬥志，果斷勇敢是他們的專屬性格特質，他們更加傾向於去關切這個世界的積極面，忽略掉負能量。白羊天真爛漫，看起來幼稚，充滿了濃濃的孩子氣，想事情很簡單純粹，沒有心機，不玩心機，該怎樣就怎樣，老老實實，不會當面一套背後一套。在他們眼裡，自己心裡想著什麼，擁有著怎麼樣的願望，世界就會在他們眼中呈現出他們想要的樣子。或許單純且天真的白羊會在人生道路上受傷，但他們就像在遊樂場中跌倒的孩子，總會爬起來，再充滿朝氣的向前衝去。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)