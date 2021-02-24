一名人妻在生產時因為生產不順利，聽從醫師建議改剖腹產，當她躺在病床上痛到快暈過去時，卻只聽到丈夫一邊簽同意書一邊猛問「這些保險會給付嗎？」讓她超級不是滋味，抱怨原來妻兒在丈夫心中的地位竟然不如保險。

這名人妻在臉書社團「靠北婚姻2.0」表示，她日前才剛生下一名孩子，但心裡對丈夫超不諒解，當醫生建議剖腹產後，丈夫就不斷詢問「保險會給付嗎？」，躺在病床上的她痛到快暈過去，卻聽到丈夫如此詢問，讓她心中很不是滋味，「原來你老婆跟你兒子在你心裡這麼的......」，接下來丈夫每簽下一張同意書，就詢問一次保險，讓她很無奈。

原PO還說，當她順利生下孩子，麻藥退了聽到兒子哭聲，醫生完成手術縫合，跟她說的第一句話是「妳放心，只要你有保保險，這些都是實支實付，都可以理賠。」就連護理師也連忙跟話，「對啊，你先生很擔心保險理賠的問題，簽名時一直在問。」那一刻她終於崩潰，「我不想看到你（丈夫），我好累，我不想聽到你的聲音。」字裡行間，全是無奈和絕望。

回到病房，原PO告訴丈夫這件事，卻遭到數落「沒有站在丈夫的立場想」，讓人妻氣炸回應，要是真的沒幫丈夫想，就選保險無法理賠的無痛分娩多花8500元，幹嘛自討苦吃剖腹挨刀。

網友看了紛紛留言說，「真的切記不要再生第二個了，妳的男人不是合格的老公，更不是合格的爸爸」、「你們當初交往難道沒發現他都是自轉，沒繞著妳轉嗎？」、「多愛自己和小孩一點！這老公非常不ok」、「如果是我的話……直接離婚」。

(中時新聞網)