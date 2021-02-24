一位女網友分享一件荒謬至極的真實事件，交往近一年的男友突然問她，「願意當我小老婆嗎？」才發現是男友在外把別人肚子搞大，並已登記結婚，但同時也希望能夠娶她作為小老婆。女網友當場愣住，不懂為何另一女願意容忍第三者的存在，只替她感到難過，想到都要登記了，另一半還想著別的女人，下場真的好慘。這奇葩的故事也引起網友議論紛紛。

原PO在Dcard上以「男友突然說我結婚登記，還有小孩了！」匿名發文，開頭就強調，雖然故事聽起來離奇，卻是起真實發生她身上的故事。原PO表示，和男友在一起快要一年，雖然在剛認識時就知道他曾離過婚且有小孩，但並不在意。

直到有天男友突然問她說，「妳願意當我的小老婆嗎？」讓原PO當場愣住，心情非常複雜，想說，「沒有女生真的容忍度大到這樣，而且現在都什麼社會了，問這個問題怎麼好意思...」。不過原PO當下仍回對方，「喔，好啊！」

這幾天，男友才向原PO坦承，其實和她在一起前，曾一次和很多女人交往，不過現在都斷了，就只剩下她跟另外一位。原PO當下並無多想，清楚知道對方是位垃圾男，僅回說，「所以呢？」接著男友才透露，原來他把另一位女生肚子搞大了，且兩人已經登記結婚，不過卻問原PO，「妳願意當我的小老婆嗎？我有跟她說，如果她不願意我有小老婆就不要登記了。」女方甚至還一口答應說想要認識原PO。

交往近一年的男友突然問女網友，「願意當我小老婆嗎？」才發現男友在外把別人肚子搞大，並已登記結婚。（示意圖／shutterstock）

原PO聽完後，只能固作鎮定，但內心卻是驚濤駭浪。她表示，和男友是遠距離交往，真的不知道有另外一位女生的存在。「我著實不知道那個女生要什麼，怎麼能夠容忍我的存在。」坦言一切來得太過突然，但只要想到男友登記結婚時還想著自己，就替另一位女生覺得悲慘。

貼文曝光後，網友議論表示，「你自己問題很大」、「哇這種你還要喔？」、「我到底看到了什麼！」、「這不是替那女生著想的時候吧，妳男友在交往期間已經劈腿，啊妳還留著是世界上沒男人了嗎？」

對此，原PO坦言，自己真的遇到超及荒謬的事，「男生真的有問題，我的眼睛也有。」就算不是自己，相信男友還是會找別的女人來為難他的老婆。最後，原PO選擇和男方分手，希望大家冷靜。網友則看傻表示，「這男人......想必是特別有魅力吧」、「恭喜妳脫離奇怪的人」。

(中時新聞網)