又到了一年一度的228紀念日，然而此事件早已被高度政治化，使得整個事件都已經失去了原貌。然而，有些老資料仍可窺見1947年2月28日當天最初的衝突。比如孫運璿紀念館裡，就剛好收錄著2月28日當天的日記，提到外省平民是228事件最初的受害者。

孫運璿紀念館裡，有收錄著時任台電工程師，孫運璿先生在2月28日當天的日記，內容寫著「昨晚太平町專賣局職員，因緝私烟發生聚毆，結果民眾死傷各一，惹起公憤。今日上午民眾數千人圍攻專賣局，分局內職員多被毆傷，且有數人斃命。下午後包圍長官公署與警察發生衝突，復被擊斃數人，事態愈行擴大，演變成本省排外風潮，遇見外省人即打。下午三時許，長官宣布戒嚴令，暴徒四出滋擾。余在公司三時半，蔡課長來告知外間情勢緊張，應提前下班以免生事，當即召集緊急會議，提前於四時十分下班，五時左右聞暴徒已至台北支處，乃急尋黃協理同至蔡課長家中躲避，及暴徒至公司後，內地人皆已避難，故未肇事。晚間與蔡瑞唐、周春傳提及此不幸皆感痛心，尤其是令日人看見我們自己火拚，更覺難堪！」

孫運璿日記寫著228當天，提到227的緝菸衝突，與228的混亂暴動。(圖/孫運璿紀念館)

持平而論，緝私造成1群眾死亡，當然是緝私員執法過度的錯，然而當天行政公署就逮捕6名緝私員葉得根、鍾延洲、趙子健、劉超群、盛鐵夫、傅學通，其中開槍誤殺臺北市民陳文溪的傅學通判處死刑，褫奪公權終身。以槍托打傷林江邁的葉得根判處4年6個月有期徒刑，褫奪公權3年。這樣的處份已是標準的「從重量刑」，群眾還有什麼理由和立場在包圍官署？闖入官署破壞，甚至毆打職員更是無理暴力，當然屬於犯罪。到了228下午，甚至出現見外省人即打，加害人成了本省人，受受者是外省人，這樣的228真相，如今有幾個人知到？

事實上，經歷過228的老外省人回憶中，也都有提到在228事件期間，是朝不保夕的尋找藏身地點，有些外省人必須暫借台灣朋友的家裡，還必須躲在床板下、天花板裡，或是衣櫥裡，不敢隨便露面，因為本省古惑仔也會闖入本省朋友裡的家裡「搜阿山」，還不能拒絕，一但拒絕就是「阿山同路人」，哪管你同為本省人，也可能被揍，甚至可能被放火燒房子。

比如2015年過世的台灣老醫生王文其，在看到受傷的外省人銀行經理，基於醫生的天職，加以收留保護，結果竟有暴徒到他診所開槍，要他交出人，並把他抓去關起來，幸好後來有人暗中將他放出，否則王醫生可能被本省人處決。

另外，1989年發行，由侯孝賢執導，反映228事件的電影「悲情城市」中，還有梁朝偉飾演的聾啞角色，因長相斯文衣著體面，被本省暴徒當成外省人要毆打的情節，然而如今又有幾個「還原228行動劇」，會把這個被稱「日語生死檢定」的段落給還原?

悲情城市 228 日語生死檢定

平心而論，228事件有政府的責任，但本省群眾的理盲濫情，加上暴力噬血，又加重了之後的衝突，因此228事件應該走向本省與外省的互相諒解與和解，而不是政治提款機。

(中時新聞網)