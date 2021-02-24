美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天向國會發表半年一度的證詞時保證，聯準會將維持目前接近零的基準利率，直到經濟達到充分就業、通貨膨脹超過2%。

市場日益擔心經濟迅速從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中復甦，會導致聯準會調高利率。

鮑爾堅稱，聯準會將維持目前接近零的利率，直到經濟達到「最大程度就業，通貨膨脹升至2%，並可能繼續溫和超過2%一段時間」。

不過他警告：「經濟距離我們的就業和通膨目標仍很遙遠，可能需要一段時間才能取得進一步重大進展。」

他表示，聯準會也將繼續收購美債，「至少以目前的速度，直到朝我們的目標取得進一步重大進展」。

隨著美國國會正朝通過總統拜登的1.9兆美元紓困案邁進，為經濟活動迅速復甦帶來希望，部分經濟學家憂慮恐引發通膨迅速升溫。

被視為通膨主要指標的美國10年期公債殖利率迅速攀升，引發聯準會必須較預期更快調高利率的憂慮，股市因而受到衝擊。（譯者：陳政一）1100224

(中央社)