安平區角頭陳建文遭曾是手下的蔡男槍殺，陳的大體送往殯儀館時，一群好友上前圍住救護車。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

蝦米蔡秉逸犯案後，開著作案用賓士車向警方投案。（程炳璋攝）

涉及安平區街頭凶殺案的要犯蔡姓男子23日晚間出然現身槍殺安平區角頭老大陳建文，隨即向警方投案，黑道再度傳出復仇追殺令，警方為遏止幫派火拚，連夜派大量警力顧守蔡男與共犯的住處與堂口，台南市警察局長方仰寧出面強調，任何不法應由警方查緝，而非由不法分子執行私刑正義。

綽號蝦米的蔡姓男子（31歲）原是安平區角頭老大陳建文（53歲）的手下，蔡男近年假釋出獄後，因細故與陳男分道揚鑣，兩人漸行漸遠。

脫離陳男後的蔡男自立門戶，經營權利車拖吊事業，與經營權利車買賣的王姓男子合夥，王男屬陳姓角頭手下，兩人原本系出同門，最近卻因財務糾紛鬧翻，陳男卻力挺王男一方，造成蔡男對前老大心懷恨意，認為陳男從中挑撥扯後腿。

王男在安平街頭凶殺案中遭先砍後撞身亡，蔡男被疑為教唆者，捲入案件中遭警方追捕，只好跑路，王姓死者的友人不滿蔡男教唆殺人，趁機對蔡家發動報復式毀損滋擾，並發出50萬懸賞要找出蔡男行蹤。

蔡男將一切的報復，歸咎一切因陳男而起，眼見手下曾嫌已出面投案，自認走頭無路，計畫先找陳男報仇再投案，23日穿著防彈衣，孤身一人開車到陳男堂口，手持雙槍直衝室內，連續開槍，槍殺陳男，再開車到安南區台南市刑大投案。

蔡男犯案後投案被認為是尋求警方保護，黑道再度傳出追殺令，這次連外縣市幫派也聲援，因陳男年輕時曾是嘉義聞人「洪鴻彬」手下，傳出嘉義、台中都有兄弟連夜南下相挺，準備復仇。

警方為防黑道滋事，連夜先將蔡男從安南區刑大隊部移往他處安置，日前已遭道上復仇滋擾過的蔡家也連夜派警力看守。

方仰寧強調，為遏止幫派火拚，台南市警方已派出大批警力駐守在蔡男及共犯住處與堂口等10多處地方，不允許再次發生報復尋仇案件。

(中時 )