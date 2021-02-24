高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）驚傳嚴重車禍。（圖為翻車畫面，美聯社）

高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）驚傳嚴重車禍，媒體報導，老虎伍茲於台灣時間24日凌晨3時在加州洛杉磯發生車禍，目前已送醫急救中，他的經紀人以及當地警方已證實此事。

美媒報導，現年45歲的老虎伍茲因不明原因翻車，車體部分撞爛，事故現場照片已經在洛杉磯電視台播出，照片顯示一輛越野車側滑入林地。洛杉磯警方表示，須動用金屬鉗破壞車體，才能將老虎伍茲拖出車外。

老虎伍茲被洛杉磯當地消防員和護理人員從車中救出，被送往當地醫院。目前老虎伍茲正在手術中，傷勢尚未明朗，初估得知其腿部多處骨折。

老虎伍茲的經紀人以及當地警方已證實此事，至於車禍詳細原因仍待警方調查中。

老虎伍茲曾排名職業高爾夫世界第一長達683周，並在1997年至2008年間拿下14個主要賽事冠軍。

老虎伍茲生涯共拿下15座高球四大滿貫賽冠軍，2017年背後手術後，老虎伍茲重返高爾夫球場，並於2019年在美國名人賽五度封王。

(中時新聞網)