不想再追著新聞買股票？那你一定要學會本期專欄教的這一招。

收關前，阿水分享新春開紅盤之後，可關注被動元件類股、電動車類股及原物料類股等三大類股。

而開紅盤至截稿前只有三個交易日，但打開漲幅排行榜，台股漲幅五日第一名就是亞信（3169），後面則有富致（6642）等個股。當中最吸引人目光的除了ＩＣ設計類股外，富致就是因為與車用需求相關，周漲幅就超過三成。

很多投資人都有同樣狀況：常常追著新聞跑，可是消息一見報，股價又已是高點，後來乾脆靠感覺或網路消息，都比新聞來得可靠。

阿水分享一個重要的觀念：新聞不能光看「新聞標題」與「內文」，而是要看他展示的趨勢。假設營收創高，那營收創高是為什麼？是因為該公司有特別吸引人的新產品、新低價，還是新的市場？

就像聯發科的子公司購買亞信的全部私募股，變成第一大股東，占亞信達兩成，但這已不是聯發科第一次用子公司併購相關乙太網路產業，之前九暘也是。每一個新聞都是獨立事件，但是要用整體來看，聯發科為什麼接二連三用子公司或入股，或併購這麼多相關企業？是不是想切入什麼商機？想踏入什麼新的行業？他們花的金額是多少？占聯發科的再投資比例為多少？

所以去了解並觀察布局後面的道理，就會知道，或許又是物聯網或車聯網的話題要出來了。那麼你選股時，就比較知道哪些會是你有機會先買，後面話題再上來的，你的布局就不會與市場相差太遠。

上周三大法人在上市類股中，一共買超一百八十三．四五億元， 其中外資買超七十五．五一億元，自營買超九十八．一八億元，投信在上市類股則買超了九．七六億元。

附表為二月五日至二月十九日，最新的三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

可以看到整個法人買股的動作還是相對較強，只是台股來到一六○○○點之後，大部分的漲幅都受益在電子類股Q1淡季不淡的情況。大多數電子類股公司的財報表現都比預測佳，但整體大盤還是受制於台積電的漲跌很大，而台積電來到六百七十九元的近日高點後，一直在賣多買少，因此還是要注意大盤若因外資在台積電的買盤變弱變慢，加權指數與其他類股也容易受到影響，注意高點震盪風險囉。

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(中時新聞網)