緬甸國務資政翁山蘇姬二月一日遭該國軍方軟禁後，美國便以迫害民主人權為由，凍結緬甸軍頭在美資產作為報復。

二○一五年十一月，翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」，奪下國會過半席次，她的親信碇喬當選總統，緬甸邁向民主。但翁山蘇姬掌權後，卻屠殺數萬名信奉回教的羅興亞人，因為他們與傳統的緬甸佛教民眾格格不入；更有近百萬羅興亞人因此逃往孟加拉等地，不少人於海中溺斃。

六年來，很多人要求拿回翁山蘇姬的諾貝爾和平獎，但她總是不動如山，其實她還有美國最高榮譽的國會金質獎章。曾有記者質疑她對人權的立場，她卻回嗆：「哪個國家沒有人權問題？」可惡吧！但美國不凍結殺人者的資產，反而懲罰軟禁她的人。

除夕夜，大陸以英國國家廣播電台（ＢＢＣ）違反新聞該有的真實、公正為由，禁止在大陸播放，遭英美政府及數個國際媒體組織大罵「打壓新聞自由」；但二月四日，英國撤銷中國環球電視網的播放執照，理由是其報導被中共控制。不過ＢＢＣ常年偏頗報導大陸事務，甚至把對方反恐演習逮捕暴徒的畫面，抹黑為「使用暴力防疫」，人家現場明明插著反恐演習旗子，記者卻視而不見，面對大陸要求更正也不理不睬，請問國際媒體及英美政府為何不批評？當蔡英文政府關了監督她的中天新聞台時，你們又在哪裡？

比英美更無恥的是加拿大，他們找來五十八個國家連署，抗議大陸逮捕兩名加拿大人，罔顧人權。外交部長賈諾說：「把人家從家人身邊帶走，當成談判籌碼，非但不合法，也不道德。」天啊！請說人話好嗎？加拿大人在大陸涉嫌犯罪，難道不該逮捕審訊嗎？

別忘了二○一八年十二月一日，大陸「華為電信」總裁任正非的女兒孟晚舟過境多倫多時，美國要求加拿大予以逮捕。當時孟晚舟並未被任何國家起訴或通緝，也沒前科及非議，美國只因5 Ｇ追不上華為，便詆毀其產品會盜取機密，要求盟國不准採用。

加拿大是美國這個大流氓的小弟， 任意把孟晚舟從家人身邊帶走，至今已兩年三個月，還有臉運作連署、控訴大陸。這些虛偽又自覺高人一等的白種人嘴臉，讓人想起電視劇的經典台詞「賤人就是矯情」，不是嗎？

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(中時新聞網)