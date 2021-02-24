警方日前破獲1個跨國賣淫集團，長相艷麗的「靓老鴇」Amy原本是另1個情色組織的小姐，但才做了1年就自立門戶，招攬網紅、直播主赴美賣淫，擺明和戴她出道的「師父」唐男打對台，為此遭唐男拘禁在KTV包廂凌虐報復。Amy逃出後報警，因禍得福事業蒸蒸日上，但被捕的唐男卻開始走衰運，連在國內搞小毒趴都遭檢舉，又被警方抄掉。

2018年底，唐男在美國生意幾乎都被Amy搶走，一蹶不振的唐男只好「出口轉進口」，仲介外籍女子來台賣淫，在新北市三重區1處高級社區經營「招待所」，安排大陸爆乳辣妹陪伴男客大開性愛毒趴。

但由於開趴次數太過頻繁，加上許多住戶老是聞到毒品揮發的臭味，於是暗地向新北市警局「友善通報網」LINE群組檢舉。某天，唐男向2名男客收取10多萬元費用，安排大陸E奶辣妹嗑藥同樂，卻遭警方一舉查獲，再次栽了觔斗。

Amy在臉書大打廣告，指工作錢多事少，且稱赴美工作時提供的宿舍環境如豪宅，並附上豪宅照片。（圖／翻攝臉書）

反觀Amy經過拘禁凌虐的劫難後，「情色帝國」卻蒸蒸日上，以她為首腦的集團在「台北酒店經紀人TOP飯局伴遊夜店酒吧」臉書社團上，打出「人生高度始於努力，看到金錢鋪陳的美好才有意義」廣告，稱只要「上班穿性感睡衣」，月收入可達新台幣百萬元，並開出「豪宅宿舍」、有「管家」照料等條件，招攬網紅、直播主赴美撈金，不少美眉趨之若鶩。

Amy靠著這些優質美眉，每小時向嫖客收費的行情，約在400美元（約台幣12000元），至2萬元台幣左右，集團和小姐「四六分」拆帳；警方保守估計，每位小姐1天平均接客5位，Amy光是靠著小姐的皮肉錢，每天就能輕鬆進帳新台幣120萬元，讓她至少已攢進數千萬元身家。

不少受到Amy廣告吸引而自願赴海外賣淫的女子均向警方表示悔不當初。（圖／翻攝IG、臉書）

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(中時新聞網)