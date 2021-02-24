刑事局日前宣布在AIT（美國在台協會）通報、提供情資下，成功瓦解以美艷女子Amy為首的「艾咪林跨國賣淫集團」，將她與集團成員一舉成擒，並約談多名涉案的賣淫女子。但該案爆發後，外傳政府高層感到顏面無光，大為震怒，有官員私下談及此事，還視之為「國恥」，同時擔心政府努力多年才得來的赴美「免簽證」成果，若再被犯罪集團濫用，將來若失去免簽便利，會是國人共同損失。

本刊調查，台灣在強化護照安全、國境管控等機制後，於2012年間成為美國「免簽證計畫」（簡稱VWP）成員，統計至當年，全球也僅有37個國家通過該計畫，即便至今（2021年），能獲美方免簽證待遇的國家、地區也僅39個。

Amy遭警逮捕與集團成員一起送辦時，因長相艷麗引發議論。（圖／翻攝畫面）

豈料，人稱「Amy」的31歲林姓女子，卻將「免簽證計畫」當成犯罪管道，成立「艾咪林賣淫集團」後，至少仲介超過50名正妹，飛到美、加、澳洲等地賣肉淘金。

據悉，此案曝光後，不僅政府高層感到顏面無光，大為震怒，有政府官員私下談起時更視為「國恥」，同時擔心政府努力多年的免簽證成果，會因為這一顆老鼠屎而陣亡，讓國人失去免簽證的便利性。

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(中時新聞網)