近期忙於宣傳電影《緝魂》的張鈞甯，工作邀約不斷，本刊更於2月7日發現，她在結束電影活動後，便趕赴南港的電視台與好友阮經天會面，似乎在討論未來的合作計畫。兩人繼14年前的《我在墾丁天氣晴》後，終於將再一起演出新作品，會擦出什麼樣的火花，令人期待。

張鈞甯和阮經天的交情，源自二○○七年兩人合拍電視劇《我在墾丁天氣晴》，朝夕相處下很快就建立了友誼。演藝圈也有幾位拍戲拍出好情誼的摯友。搭檔變摯友中最有名的應該要屬桂綸鎂和陳柏霖；兩人因2002年合拍電影《藍色大門》而有好交情，陳柏霖拍攝《我可能不會愛你》後，曾表示桂綸鎂是他「現實中的程又青」，對方稱他是生命中「很重要的人」。

曾之喬和王子是2012年合作演出電視劇《愛上巧克力》時熟識，曾之喬還將搭檔王子排在異性好友前3名，之後兩人又因《稍息立正我愛你》朝夕相處而成為摯友，也是觀眾心中的最佳螢幕CP。

至於柯佳嬿和邱澤，是在2011年合作《小資女孩向前衝》而相識，4年後二度合作《必娶女人》，男方曾說因太入戲，聽到對方有男友還會吃醋，女方也稱他是「生命中重要的男人之一」。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)