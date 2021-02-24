總統蔡英文5年前喊出「新南向政策」，花了250億元推動，成績未定，但遭藍委點名疑似出現「新買辦」，一名具台日雙重國籍的商界人士「石原智惠」（後更名石原智博），穿梭於中油及中華電信的印尼投資事務中。本刊調查發現，此人竟是近5年來，在台北狂掃5戶市值共20億元豪宅的神祕大買家──「博信國際投資有限公司」背後老闆林宏璟。
石原智惠向本刊表示：「我曾祖父當過日本四國的市長、曾伯父當過日本財政部長」、「我發展事業的範圍主要包括電信科技業以及大宗商品和石化產品」，至於祖輩姓名及龐大家業名號，則一概保留。本刊這次採訪，還驚動綠營院長級高層，石原智惠的政商關係可見一斑。
2020年8月，國民黨立委林思銘召開記者會質疑，中油、台糖及中華電信的印尼投資往來中「新買辦魅影幢幢」，中油投資千億要在印尼成立石化園區，就是石原智惠穿針引線，接著又獲得與中華電信合資赴印尼發展通訊事業的機會，以及插手由經濟部紓困預算補助生產的防疫熔噴不織布機器設備。林思銘公開點名「ＤＥＧ國際能源集團（ＤＥＧ）董事長石原智惠何德何能？為什麼中華民國所有國家隊都有他的影子？」
本刊調查，總統蔡英文提出新南向政策後，隨即成立「總統府新南向政策辦公室」，由前外交部長黃志芳領頭，扛下主任一職（後接任外貿協會董事長），並由政務委員鄧振中督導，此時石原智惠開始浮出檯面，2017年至少4度在台印經貿合作活動現身，其中包括和黃志芳一同參訪新光醫院，也曝光了他的另一個身分──印尼公司Reliance Holding Group AG董事長。隨後幾年，石原智惠以多達5種不同單位與頭銜的身分出席在各大台印經貿交流場合中，顯見此人在新南向政策中相當舉足輕重。(待續)
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(中時新聞網)
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