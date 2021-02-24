去年，國民黨立委林思銘公開點名「ＤＥＧ國際能源集團董事長石原智惠何德何能穿梭於投資金額高達千億的中油印尼石化園區一案。本刊調查，總統蔡英文於2016年上任後提出新南向政策後，此時石原智惠開始浮出檯面，2017年至少4度在台印經貿合作活動現身，其中包括和黃志芳一同參訪新光醫院，也曝光了他的另一個身分──印尼公司Reliance Holding Group AG董事長。

外貿協會舉辦「2019年印尼台灣形象展」時，石原智惠（右3）以「伊斯蘭教士聯合會海外經貿協會副主席」身分出席。（圖／翻攝自印尼台灣形象展官網）

2019年10月，外貿協會舉辦「2019年印尼台灣形象展」，石原智惠則以「伊斯蘭教士聯合會海外經貿協會」副主席的身分出席；同年12月，經濟部國際貿易局委託外貿協會前往印尼辦理「2019年台灣生技中醫藥赴印尼拓銷團」，Reliance Holding Group AG也是成員之一。

去年5月間，石原智惠以第4個身分──Infinity Intelligence Pte. Ltd.（Infinity，為新加坡註冊公司）董事長，出席該公司與中華電信新加坡子公司簽訂赴印尼發展通訊事業的合資協議；去年7月1日，熔噴不織布上市大廠「敏成」宣布斥資4500萬元打造「台灣百分之百噴熔新產線」的啟用典禮上，石原智惠再以第5個身分──Reliance Medical Technology（為新加坡註冊公司）董事長，大方地和立法院副院長蔡其昌、經濟部長王美花及桃園市長鄭文燦共同列席。

位於中油高雄煉油廠（圖）的五輕，2014年關廠封存後，希望整廠輸出至印尼，最後考量費用與效益而作罷，改為在印尼新建輕裂廠。（圖／宋岱融攝）

新南向政策最受矚目的大案，就是中油高雄五輕退役及印尼投資案。本刊調查，五輕退役後計劃轉進印尼，過程幾經轉折，從以500、600億元出售設備，改為投資千億元新建，後來中油解釋，是以350億元遷建及以650億元新建石化下游工廠。

2018年10月間，台印商談總投資金額為2000億元的「印尼石化園區架構協定」，於去年6月5日簽訂「印尼石化園區上游輕（油）裂（解）廠合資前約」，確定雙方意願。石原智惠一開始以ＤＥＧ名義參與其中，在石化園區架構協定談定後，也就是2019年初退出。

「當時有中油內部人士來爆料，原本在印尼的投資案，希望由經濟部或國貿局長官帶他們去和印尼接觸，但總會有這個人（石原智惠）出現截斷，還代表台灣去談判。」「我們和印尼無邦交，擔心一個商人代表政府去畫大餅，若事後做不到會影響兩國來往，站在監督立場，我當然有義務要把這件事公開。」林思銘強調。(待續)

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(中時新聞網)