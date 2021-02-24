小英政府於2016年起主打新南向政策，石原智惠這張陌生臉孔，突然出現在國家外交經貿決策核心圈中，以不同頭銜遊走台糖、中華電信到中油等國營事業，甚至防疫國家隊，放眼台灣商界，有如此能耐的人沒幾個！然而，他的事業背景及實力，幾乎是一團謎霧。

本刊根據石原智惠擔任董事長的二大事業──ＤＥＧ和Reliance HoldingGroup AG，上網查詢卻發現資訊有限。在2017年農委會「台澳經濟聯席會議」的出席名單中，ＤＥＧ全名為Dragon Energy Group，共出席2人，除了石原智惠，另一名是副總經理劉一芝（後升任總經理）；在大陸外貿網站上，ＤＥＧ的中文名稱為「京龍國際能源股份有限公司」（京龍能源），被列為台灣採購商，董事長為林宏璟。

博信投資代表人劉一芝，曾任石原智惠的ＤＥＧ集團總經理，也在石原智惠的2個基金會擔任董事。（圖／翻攝自大紐約區華人教育基金會）

此外，本刊根據劉一芝的名片，循線追查到位於台北101大樓46樓的「ＤＥＧ國際能源集團」辦公室，發現承租者登記為「博信黃埔國際投資有限公司」（博信投資，後更名為「博信國際投資」，現已退租），劉一芝則是該公司代表人，而博信投資正是近5年狂掃北市豪宅的神祕僑外資公司。

本刊調查，小英政府在2016年6月15日設立「新南向政策辦公室」，博信投資則在同年6月29日登記成立，登記資本額僅100萬元，卻能在成立1個月內，砸下7.5億元買進北市信義區豪宅「信義富邦」3層樓獨立透天厝，成為鴻海集團創辦人郭台銘的鄰居。

2017年4月及5月，博信投資分別砸1.3億元及1.63億元買進台北大直水岸豪宅「代官山」7樓與13樓。（圖／彭子桓攝）

次年4月及5月，博信投資再砸1.3億元及1.63億元，分別買進台北市大直水岸豪宅「代官山」7樓和13樓，成為政論節目主持人鄭弘儀的鄰居。2019年10月，又以總價約7.7億元購入位於台北市大直的「西華富邦」2戶42樓頂樓戶，成為台積電創辦人張忠謀的好厝邊。

面對博信投資5年內出手近20億元，入主北市多處豪宅，房產界所知有限，只知背後主導者是經營能源起家的「林姓自然人」。

本刊追查發現，博信投資目前登記地址在台北市敦化北路170號15樓（宏泰世界大樓），同址還有一間「冠衍國際有限公司」，董事長也是林宏璟。究竟石原智惠和林宏璟有何關係，一名知情人士向本刊確認，其實石原智惠就是林宏璟，藍委口中在台灣與印尼政商界呼風喚雨的「新買辦」，面紗被揭開，正是近年竄出頭的豪宅大買家。

本刊調查，1988年，林宏璟在台北市南京東路二段成立「宏宇國際實業」，主要營業項目之一是消防器材；2006年間，林宏璟又成立京龍能源，也以消防器材為主，10年後解散，另成立冠衍國際有限公司。此外，2012年間，林宏璟捐款設立「宏璟慈善青年基金會」和「鳳凰青年能源發展基金會」，董事席次皆有劉一芝。

石原智惠成立的宏璟慈善青年基金會，曾捐獻住宅用火災警報器給雲林縣，獲雲林縣長張麗善頒發感謝狀。（圖／翻攝自雲林縣政府官網）

2年前，宏璟慈善青年基金會還捐贈雲林縣「住宅用火災警報器」，獲雲林縣長張麗善感謝；同時，高雄市鹽埕區港都里長兩度公布，宏璟慈善青年基金會的兩位帥哥美女走遍大街小巷，拜訪里內弱勢家庭，贈與民生物資。(待續)

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)