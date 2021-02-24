小英政府自2016年起推動新南向政策，國民黨立委林思銘接獲爆料，年約50多歲的石原智惠身分神祕，穿梭在各個國營事業在印尼的投資案，「她講話是女聲，當初的爆料人士也指出她是個女生。」奇妙的是，一位綠營人士則堅持「他（石原智惠）是男生。」根據本刊掌握石原智惠的公開場合照片，個子不高的他，體型圓潤，總是一貫的西裝男士裝扮。

2017年5月，外貿協會董事長黃志芳安排印尼穆斯林協會石原智惠（左2）一行9人參訪新光醫院。（圖／翻攝自新光醫院臉書）

本刊記者透過ＤＥＧ國際能源集團約訪董事長石原智惠，他因感冒身體不適，面對面採訪改為電話訪問，最後以書面回覆。約訪過程，還驚動到綠營院長級高層關切，石原智惠的政商關係可見一斑。

石原智惠向本刊表示：「我具有日本以及台灣的血統，曾祖父當過日本四國的市長，曾伯父則當過日本財政部長。」「雖然我的學習背景都在日本及美國，但曾住在台灣一段時間，因此對台灣也有深厚的情感，我們上一代家族在第二次世界大戰後，就陸續移民到美、加，只有我在亞洲，目前因為經商所以四海為家。」

「我的事業範圍，主要包括電信科技業及大宗商品和石化產品，大宗商品和電信業是上一代建立的基礎，後來因石化產品的出口外銷因緣際會，重點放在銷售到東南亞，並在20年前進入印尼投資，從事能源及礦業。」石原智惠表示，近4年事業發展重心轉至醫療、資通訊、人工智慧及綠能。

針對被藍委指控為新買辦，石原智惠說明：「5、6年前，佐科威（Joko Widodo）上任印尼總統，大力改革開放外資，當時印尼政府高層徵詢我的意見，同時參考台日經驗，建議國家要有產業聚落，必須從石化業上游開始，印尼完全沒有石化上下游產業體系，一定需要石化產業作根基，才能降低成本並減少對海外的進口依賴，因此印尼政府制定了國家石化發展大綱，規劃石化發展藍圖。」

石原智惠強調，今後台印經貿關係的發展，如果需要他協助，一定會秉持初衷，盡力協助，絕不遲疑，不管是在任何國家，任何政黨執政，都會抱持相同的態度。「在國際上從商以來，我始終都是以台灣為榮 ！」

然而，針對石原智惠是否為林宏璟、性別、其曾祖父及曾伯父的真名、家族與個人事業的公司名稱等疑問，ＤＥＧ以及石原智惠於本刊截稿前皆未回應，石原智惠的助理則表示：「無法代為回答。」(完)

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(中時新聞網)