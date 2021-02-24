小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（24日）新聞重點。

【1】向北京釋善意！邱太三：盼兩岸務實交流

陸委會新任主委邱太三昨正式走馬上任。邱太三表示，面對後疫情時代，兩岸交流勢必要恢復，很多台商、民眾期待未來兩岸能春暖花開，他會竭盡全力去做。至於九二共識在陸方加註新內涵後，能衍生的空間很小，且引發台灣民眾無法接受，未來必要做新處理，希望兩岸都能務實地看待未來交流。

【2】台鐵維修車追撞道班工 2死1傷

台鐵又傳工安意外，不在原班次班表上的台鐵8742次電力維修車，23日上午8點30分左右，因現場瞭望台人員未及時發現並通報，維修車在距台東縣海端站約1公里處撞上施工中的3名資深道班工人，造成潘姓領班、劉姓技工2死，王姓技工重傷，死者家屬哀痛逾恆。縣議員陳宏宗表示，工程車一定會透過通報知道哪裡在施工，司機員也要注意前方路況，鐵道施工也要派人維護安全，一再發生工安意外，恐怕有人為疏失，台鐵真的要上緊發條。

【3】台青未必天然獨 台灣認同非台獨

國民黨主席江啟臣上周接受《紐約時報》專訪時指「台灣人不一定就是天然獨」，引發社群討論。國民黨青年部委託政大選研中心進行的「台灣選舉與民主化調查」（TEDS）顯示，2018至2020年青年族群的統獨傾向變化大，偏獨比例為2成到6成，至2020選後半年偏獨比例大幅減少2成；去年9月，主張維持現狀高達53.6%，超越偏獨的41.2%，可見青年並非任何政黨的鐵板。

【4】漆彈驅猴也趕客 武陵農場致歉

彰化杜姓男子帶全家前往武陵農場露營，22日開車在園區內，因會車與農場交管人員爆口角，竟遭對方持漆彈槍射擊車窗3槍，妻小飽受驚嚇，揚言提告。武陵農場坦言員工情緒管控不佳，與遊客口角，即以漆彈槍示警，除表示歉意、賠償車損，將加強員工教育訓練。

【5】告五人大賣 雲安嬤印照片全村看

告五人新專輯《運氣來得若有似無》在KKBOX蟬聯6周第1名、獲選Hit FM 2020年度10大專輯，23日感恩餐敘上，主唱雲安說，這次專輯的好成績，連外婆都高興，「把我們的照片印在門口，整村的人都看得到，我們每次回去，都會有人說『你們就是唱歌的那個』」。他還自爆，今年過年學會打麻將，帶著新手運，自摸了好幾把，贏來的錢全請表弟們吃早餐。

(中時新聞網)