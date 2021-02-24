【現場直播】藍白合作有譜了？ 江啟臣、柯文哲同台出席論壇｜2021.02.24

由國民黨智庫舉辦的「願景台灣2030」第二場論壇，今日10點登場，國民黨主席江啟臣與民眾黨主席、台北市長柯文哲將首度同台討論議題，備受矚目，更被外界解讀為「藍白合」的起手式。

該論壇邀請柯文哲的消息日前即曝光，卻引發國民黨內的不滿或疑慮，智庫副董事長連勝文、北市議員及中常委等人都有不滿聲浪。對此，身兼智庫董事長的江啟臣23日中午在臉書發文抒發心境，表示「以人民為視角，才是從政者當為」，並強調將「保持初衷」。

國民黨智庫副董事長連勝文對於智庫論壇邀請柯文哲卻沒與他討論，感到相當不滿。(圖/本報資料照)

至於連勝文，傳出因其在決定邀柯的決策過程中被「跳過」，直至最後一刻才被告知，且連得知後即對黨內表達不妥、反對邀請柯文哲，但黨中央不僅「已讀不回」，更未邀請連參加活動，連勝文相當不滿。

後黨內人士指出，江啟臣身兼智庫董事長，在傳出副董事長連勝文反彈後，智庫在22日深夜趕發新聞稿，表示在活動籌備中，可能發生資訊傳達時間上的誤差，此點確需檢討。被外界解讀為江對連表達相當尊重。而對於此新聞稿，連勝文辦公室23日不回應，但近連人士表示，連勝文認為既然黨中央已決定舉辦，基於「來者是客」，一切等論壇辦完之後再說。

(中時新聞網)