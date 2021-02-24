IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)受惠業外收益填補本業獲利下滑缺口，2020年第四季稅後淨利雙位數「雙升」達20.49億元、每股盈餘（EPS）1.4元，雙創近10年半高點。累計全年稅後淨利達54.61億元、改寫歷史第三高，每股盈餘3.74元創近10年高點。

欣興董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利1.4元，金額創近9年高點，但盈餘配發率僅約37.43％，為近12年低點。以23日收盤價99.6元計算，現金殖利率約1.41％。公司將於今（24）日下午召開線上法說，並訂6月17日召開股東常會。

欣興2020年第四季合併營收225.76億元，季減2.01％、年增0.02％，創同期新高、歷史第三高。受新台幣強升、山鶯廠火災影響，毛利率、營益率分別「雙降」至14.17％、3.12％，分創近3季、近7季低點。

不過，欣興受惠金融資產帳面價值跳升，彌補匯損增加及處分廠房設備損失，使第四季業外收益達13.67億元，季增達91.73％、年增達16.9倍，帶動歸屬母公司稅後淨利20.49億元，季增達28.46％、年增達89.68％，每股盈餘1.4元，雙創近10年半高點。

累計欣興去年合併營收創878.92億元、年增6.49％。毛利率14.6％、營益率4.57％，分創近9年、近8年高點。加上業外收益跳增近3.07倍挹注，歸屬母公司稅後淨利達54.61億元、年增達67.54％，創近10年高點、歷史第三高，每股盈餘3.74元，亦創近10年高點。

欣興董事會亦通過追加2021年資本支出預算約96.52億元，將金額自約174.34億元增加至270.86億元，並將預計明年進機的長交期設備採購訂單金額追加約96.03億元，自約4.76億元跳增至約100.79億元，於今年先進行下單作業。

欣興表示，追加資本支出預算主要因應客戶多元化需求，重建、擴建載板產線並提升製程能力，以自有資金及銀行融資為資金來源。上述各資本支出預算及長交期設備採購作業執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定。

(時報資訊)